Олег Меньшиков признал слухи о неизлечимой болезни, но есть нюанс

Актёр Олег Меньшиков прокомментировал слухи о том, что он неизлечимо болен. Артист признался, что у него действительно есть болезнь, но от неё вряд ли можно умереть. Речь о шопоголизме — Меньшиков обожает красивую и модную.

«К моде отношусь замечательно, слежу за ней и соответствую, я надеюсь. Я предпочитаю быть абсолютно разным. Каждый образ — это новая роль. Обувь, аксессуары, всё что угодно», — рассказал Меньшиков в шоу «Ты не поверишь!»

Актёр отметил, что рвался за многими вещами и почти всегда их добивался. При этом Меньшиков подчеркнул, что ему «абсолютно наплевать» на то, какому бренду принадлежит понравившаяся вещь.