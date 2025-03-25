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25 марта, 13:08

Олег Меньшиков признал слухи о неизлечимой болезни, но есть нюанс

Актёр Олег Меньшиков рассказал, что неизлечимо болен шопоголизмом

Актёр Олег Меньшиков прокомментировал слухи о том, что он неизлечимо болен. Артист признался, что у него действительно есть болезнь, но от неё вряд ли можно умереть. Речь о шопоголизме — Меньшиков обожает красивую и модную.

«К моде отношусь замечательно, слежу за ней и соответствую, я надеюсь. Я предпочитаю быть абсолютно разным. Каждый образ — это новая роль. Обувь, аксессуары, всё что угодно», — рассказал Меньшиков в шоу «Ты не поверишь!»

Актёр отметил, что рвался за многими вещами и почти всегда их добивался. При этом Меньшиков подчеркнул, что ему «абсолютно наплевать» на то, какому бренду принадлежит понравившаяся вещь.

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Напомним, ранее распространились новости о том, что у Меньшикова обнаружили онкологическое заболевание. Однако позднее на связь вышел агент артиста, назвавший подобные заявления «бредом».

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/olegmenshikov.ru

Никита Никонов
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