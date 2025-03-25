Лавров: США должны следить за тем, как Киев выполняет договорённости

Россия донесла до США свою позицию относительно выполнения киевским режимом взятых на себя обязательств. Вашингтон обязан следить за тем, как Киев исполняет достигнутые соглашения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

«У нас абсолютно однозначное понимание, что они согласились двигаться так, чтобы всё это было надежно, и чтобы голословных документов никто больше не принимал. И даже чтобы документы, которые с некими гарантиями принимаются, наши американские коллеги взяли под контроль выполнение соблюдения этих гарантий киевским режимом», — сказал глава МИД.