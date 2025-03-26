Стоны, молитвы и голод: Участник операции «Труба» сравнил её с фильмом ужасов
Участник операции «Труба» Алексей Скрипкин сравнил её с фильмом ужасов
Операция «Труба», проведённая российскими военными в начале марта под курской Суджей, напоминала фильм ужасов. Об этом заявил непосредственный участник тех событий, священник Козельской епархии Алексей Скрипкин, выступая на открытии монумента в виде отрезка газовой трубы в Екатеринбурге.
«Когда вышли, было радостно, что не надо возвращаться в трубу. Фильмы ужасов смотрели? В целом, напоминает. Все чумазые, голодные, холодные, хочется пить. Иногда слышишь стоны. Один чихнет — по всей трубе слышно. Поддерживали молитвы. Идёшь, молишься», — поделился иерей.
Напомним, что операция «Труба» стала одним из ключевых этапов в освобождении Суджи. На протяжении нескольких дней более 800 штурмовиков двигались в тыл вражеских позиций внутри трубопровода, из которого был откачан газ. Они преодолели свыше десяти километров в замкнутом пространстве, сталкиваясь с нехваткой кислорода.
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