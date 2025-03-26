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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
25 марта, 23:48

Стоны, молитвы и голод: Участник операции «Труба» сравнил её с фильмом ужасов

Участник операции «Труба» Алексей Скрипкин сравнил её с фильмом ужасов

Операция «Труба», проведённая российскими военными в начале марта под курской Суджей, напоминала фильм ужасов. Об этом заявил непосредственный участник тех событий, священник Козельской епархии Алексей Скрипкин, выступая на открытии монумента в виде отрезка газовой трубы в Екатеринбурге.

«Когда вышли, было радостно, что не надо возвращаться в трубу. Фильмы ужасов смотрели? В целом, напоминает. Все чумазые, голодные, холодные, хочется пить. Иногда слышишь стоны. Один чихнет — по всей трубе слышно. Поддерживали молитвы. Идёшь, молишься», — поделился иерей.

У участников операции «Поток» развилась горная болезнь во время броска на 15 км по трубе в Суджу
У участников операции «Поток» развилась горная болезнь во время броска на 15 км по трубе в Суджу

Напомним, что операция «Труба» стала одним из ключевых этапов в освобождении Суджи. На протяжении нескольких дней более 800 штурмовиков двигались в тыл вражеских позиций внутри трубопровода, из которого был откачан газ. Они преодолели свыше десяти километров в замкнутом пространстве, сталкиваясь с нехваткой кислорода.

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Антон Голыбин
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