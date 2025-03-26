Стоны, молитвы и голод: Участник операции «Труба» сравнил её с фильмом ужасов

Операция «Труба», проведённая российскими военными в начале марта под курской Суджей, напоминала фильм ужасов. Об этом заявил непосредственный участник тех событий, священник Козельской епархии Алексей Скрипкин, выступая на открытии монумента в виде отрезка газовой трубы в Екатеринбурге.

«Когда вышли, было радостно, что не надо возвращаться в трубу. Фильмы ужасов смотрели? В целом, напоминает. Все чумазые, голодные, холодные, хочется пить. Иногда слышишь стоны. Один чихнет — по всей трубе слышно. Поддерживали молитвы. Идёшь, молишься», — поделился иерей.