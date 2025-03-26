Сивков: Напасть на Белгородчину пытался отряд ВСУ из предателей России

Военный эксперт Константин Сивков рассказал, какие подразделения ВС Украины пытались совершить вылазку в Белгородскую область. По его словам, на этом направлении у противника дислоцируется отряд, собранный из предавших родину россиян.

Эксперт добавил, что боевики способны действовать лишь в приграничной зоне, и на более масштабные операции сводные отряды не способны. Другие подразделения и нацбаты не могут помочь РДК*, так как «слишком потрёпаны», объяснил он.