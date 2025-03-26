Сивков: Напасть на Белгородчину пытался отряд ВСУ из предателей России
Военный эксперт Константин Сивков рассказал, какие подразделения ВС Украины пытались совершить вылазку в Белгородскую область. По его словам, на этом направлении у противника дислоцируется отряд, собранный из предавших родину россиян.
«Там действует преимущественно так называемый РДК* — «Русский добровольческий корпус»*, состоящий из предателей России и наёмников», — приводит комментарий Сивкова NEWS.ru.
Эксперт добавил, что боевики способны действовать лишь в приграничной зоне, и на более масштабные операции сводные отряды не способны. Другие подразделения и нацбаты не могут помочь РДК*, так как «слишком потрёпаны», объяснил он.
Напомним, что ВСУ пытались прорваться в Демидовку Белгородской области 23 марта, но были отброшены. Позже бойцы группировки войск «Север» поразили в том районе ещё две мехбригады противника, штурмовой полк и бригаду теробороны.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.
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