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25 марта, 23:26

«Никогда не было украинским»: В США назвали неудобную деталь о ядерном оружии Незалежной

Посланник Гренелл: Ядерный арсенал Украины не принадлежал ей, а был российским

Ядерное оружие, которое находилось на территории Украины и было передано РФ в рамках Будапештского меморандума, никогда не принадлежало Киеву. Оно всё время оставалось российским, сообщил спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл.

«Ядерное оружие принадлежало России, и это были остатки [арсенала]. Украина вернула ядерное оружие России. Оно не было украинским. Это неудобный факт», — написал он в соцсети X.

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Напомним, что в феврале Владимир Зеленский потребовал у США ядерное оружие для защиты суверенитета Украины. Однако в Вашингтоне сообщили, что подобные хотелки даже не воспринимаются Штатами всерьёз.

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Антон Голыбин
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