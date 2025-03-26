«Никогда не было украинским»: В США назвали неудобную деталь о ядерном оружии Незалежной
Посланник Гренелл: Ядерный арсенал Украины не принадлежал ей, а был российским
Ядерное оружие, которое находилось на территории Украины и было передано РФ в рамках Будапештского меморандума, никогда не принадлежало Киеву. Оно всё время оставалось российским, сообщил спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл.
«Ядерное оружие принадлежало России, и это были остатки [арсенала]. Украина вернула ядерное оружие России. Оно не было украинским. Это неудобный факт», — написал он в соцсети X.
Напомним, что в феврале Владимир Зеленский потребовал у США ядерное оружие для защиты суверенитета Украины. Однако в Вашингтоне сообщили, что подобные хотелки даже не воспринимаются Штатами всерьёз.