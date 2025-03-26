В Польше признали критическую нехватку боеприпасов
Глава Совбеза Польши: В случае войны стране хватит боеприпасов на пару недель
Ресурсов польской армии в случае начала военного конфликта хватит максимум на две недели. Об этом заявил в интервью телеканалу Polsat глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Луковский.
«При сегодняшнем уровне запасов оборона могла бы вестись в течение одной или двух недель», — сказал он.
По словам генерала, часть боеприпасов рассчитана всего на 5-7 дней военных действий. Он также уточнил, что накопить достаточное количество припасов стране удастся не раньше, чем через 2-3 года. На данный момент оборонная промышленность Польши ежегодно производит около 50 тысяч снарядов калибра 155 мм. К 2028 г. выпуск боеприпасов этого калибра планируется увеличить до 200-300 тысяч штук.
Несмотря на это, Польша принимает самое активное участие в украинском конфликте. Напомним, ранее британскими СМИ были опубликованы новые подробности о планах по отправке «коалиции желающих» миротворцев из НАТО на Украину. Одно из изданий со ссылкой на премьера Британии Кира Стармера сообщило, что речь идёт о контингенте более чем в 10 000 солдат. Кроме того, политик анонсировал 20 марта встречу в Лондоне, где будут обсуждаться конкретные действия от желающих помочь Киеву государств.
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