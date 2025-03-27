Музыка дьявола: Что скрыто в главной теме сериала «Мастер и Маргарита»

Знаменитая музыкальная тема из сериала «Мастер и Маргарита» с первых нот погружает зрителя в таинственную атмосферу булгаковского мира. Гипнотическое хоровое пение, сопровождающее появление Воланда и его свиты, давно стало культовым. Но мало кто вслушивался в слова, которые произносит хор. А ведь в них скрыты древние магические формулы и сакральные коды, не случайно выбранные композиторами для усиления мистического эффекта.

Магический квадрат SATOR

Шокирующая правда о музыке из сериала «Мастер и Маргарита», которую вы никогда не слышали. Видео © My.mail / Лиза Тома

В первой части музыкальной темы хор многократно повторяет пять слов: SATOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS. Эти слова составляют знаменитый магический квадрат, который был найден при раскопках древнеримского города Помпеи. Особенность этого квадрата в том, что он читается одинаково в четырёх направлениях. Это не просто игра слов — в древности ему приписывали мощные магические свойства. Фраза примерно переводится как «Сеятель Арепо с трудом удерживает колёса». Метафора говорит о том, что тот, кто сеет (создаёт), управляет колесом реальности. Выбор этой формулы для саундтрека не случаен — она подчёркивает сверхъестественную власть Воланда над реальностью Москвы 1930-х годов.

Заклинание ABRACADABRA

Вторая часть музыкальной темы содержит ещё более интересное сочетание: повторяющийся набор: INRI, INRI, ABRACADABRA, INRI, INRI. Современный человек воспринимает «абракадабру» как шуточное магическое слово из репертуара фокусников. Но в действительности это древнее заклинание, которому приписывалась способность исцелять от болезней. В древности его записывали в форме треугольника, и считалось, что болезнь должна «таять» вместе с каждой исчезающей буквой. Соседство этого заклинания с INRI создаёт интересный смысловой контраст.

Тайны аббревиатуры INRI

Буквы INRI могут иметь несколько толкований. В христианской традиции это надпись, которую Понтий Пилат приказал поместить на кресте Иисуса: «Иисус Назарянин, Царь Иудейский» (на латыни: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum). Но в алхимической традиции эти же буквы расшифровываются как Igni Natura Renovatur Integra — «Огнём природа обновляется вся». Именно это толкование напрямую связано с сюжетом романа Булгакова. Ведь Маргарита проходит обновление именно через огонь — она использует волшебный крем, который жжёт кожу, а затем летит на метле над полыхающим внизу городом.

Крещение огнём

Раскрываем тайну дьявольской музыки из сериала «Мастер и Маргарита» — композиторы были оккультистами? Фото © «Мастер и Маргарита», режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Михаил Булгаков / Kinopoisk

Композиторы сериала глубоко прониклись символизмом булгаковского романа. В христианской традиции обновление происходит через воду при крещении. Но в сериале мы слышим формулу обновления через огонь, что может быть интерпретировано как обновление в сторону дьявола. Именно такое «крещение» проходит Маргарита, когда становится королевой бала у Сатаны. Таким образом, музыкальная тема не просто сопровождает сюжет — она является его глубинным звуковым отражением, раскрывая дополнительные смысловые пласты романа.