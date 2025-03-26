Названы место и дата прощания с ведущим программы «Времечко» Константином Цивилёвым

Телеведущий и режиссёр Константин Цивилёв страдал от сердечных заболеваний, что могло привести к его смерти. Об этом рассказала его вдова, Марина Цивилёва.

«У него сердце было больное. Я думаю, внезапно стало плохо с сердцем», — приводит ТАСС её слова.