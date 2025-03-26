Названы место и дата прощания с ведущим программы «Времечко» Константином Цивилёвым
Прощание с телеведущим Цивилёвым пройдёт 27 марта в храме в Митино
Константин Цивилёв. Обложка © VK / Константин Цивилёв
Телеведущий и режиссёр Константин Цивилёв страдал от сердечных заболеваний, что могло привести к его смерти. Об этом рассказала его вдова, Марина Цивилёва.
«У него сердце было больное. Я думаю, внезапно стало плохо с сердцем», — приводит ТАСС её слова.
Церемония прощания с телеведущим состоится 27 марта в храме Рождества Христова в Митино. После этого его кремируют, а прах будет захоронен на Митинском кладбище.
Ранее Life.ru рассказывал, что популярный в 90-е российский телеведущий Константин Цивилёв умер в возрасте 59 лет. Позже стало известно, в его смерти сыграл фатальную роль острый инфаркт миокарда, который подорвал здоровье покойного 10 лет назад и дал старт развитию атеросклеротической болезни сердца и сахарного диабета.