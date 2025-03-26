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Регион
26 марта, 09:08

Названы место и дата прощания с ведущим программы «Времечко» Константином Цивилёвым

Прощание с телеведущим Цивилёвым пройдёт 27 марта в храме в Митино

Константин Цивилёв. Обложка © VK / Константин Цивилёв

Константин Цивилёв. Обложка © VK / Константин Цивилёв

Телеведущий и режиссёр Константин Цивилёв страдал от сердечных заболеваний, что могло привести к его смерти. Об этом рассказала его вдова, Марина Цивилёва.

«У него сердце было больное. Я думаю, внезапно стало плохо с сердцем», — приводит ТАСС её слова.

Церемония прощания с телеведущим состоится 27 марта в храме Рождества Христова в Митино. После этого его кремируют, а прах будет захоронен на Митинском кладбище.

Ранее Life.ru рассказывал, что популярный в 90-е российский телеведущий Константин Цивилёв умер в возрасте 59 лет. Позже стало известно, в его смерти сыграл фатальную роль острый инфаркт миокарда, который подорвал здоровье покойного 10 лет назад и дал старт развитию атеросклеротической болезни сердца и сахарного диабета.

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Наталья Демьянова
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