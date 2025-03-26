Мишустин заявил, что рост реальных доходов населения составил 8,5 процента
В 2024 году реальные доходы населения России увеличились почти на 8,5%, что положительно сказалось на потребительском спросе, отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
В своем выступлении в Госдуме, посвящённом отчёту о работе правительства за прошедший год, он подчеркнул, что именно рост доходов, в том числе благодаря реализации ряда социальных программ, способствовал этому улучшению. Мишустин также добавил, что уровень безработицы достиг исторического минимума, что дополнительно поддержало экономическую активность населения.
Напомним, в Государственной Думе проходит традиционный отчёт Правительства Российской Федерации. В процессе обсуждения глава кабмина Михаил Мишустин ответит на вопросы депутатов, освещая ключевые аспекты работы правительства и его достижения за прошедший год. В частности, он сообщил, что в России с 2007 года выдали 14,5 млн сертификатов на маткапитал.
Life.ru