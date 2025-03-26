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26 марта, 09:38

Мишустин заявил, что рост реальных доходов населения составил 8,5 процента

В 2024 году реальные доходы населения России увеличились почти на 8,5%, что положительно сказалось на потребительском спросе, отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В своем выступлении в Госдуме, посвящённом отчёту о работе правительства за прошедший год, он подчеркнул, что именно рост доходов, в том числе благодаря реализации ряда социальных программ, способствовал этому улучшению. Мишустин также добавил, что уровень безработицы достиг исторического минимума, что дополнительно поддержало экономическую активность населения.

Рост российской экономики за два года превысил европейский в шесть раз
Рост российской экономики за два года превысил европейский в шесть раз

Напомним, в Государственной Думе проходит традиционный отчёт Правительства Российской Федерации. В процессе обсуждения глава кабмина Михаил Мишустин ответит на вопросы депутатов, освещая ключевые аспекты работы правительства и его достижения за прошедший год. В частности, он сообщил, что в России с 2007 года выдали 14,5 млн сертификатов на маткапитал.

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Life.ru

Оксана Попова
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