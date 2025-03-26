Кремль выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Анны Прокофьевой
Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Обложка © Анна Прокофьева / Соцсети
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил свои соболезнования родным и коллегам корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, трагически погибшей в Белгородской области.
Он сообщил, что произошла ещё одна утрата в рядах журналистов, отметив, что машина съёмочной группы подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима. Песков подчеркнул, что его мысли и чувства в первую очередь направлены к родным Анны, а также ко всему коллективу Первого канала, который переживает эту тяжелую утрату.
О гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой стало известно ранее. Она погибла в Демидовке Белгородской области при выполнении редакционного задания. Вместе с ней находился оператор канала Дмитрий Волков. Съёмочая группа подорвалась на мине.