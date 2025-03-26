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26 марта, 10:02

«Прагматично и конструктивно»: В Кремле высказались о контактах с США

Песков: Контакты между РФ и США продолжаются и проходят интенсивно

Контакты между Россией и США в настоящий момент продолжаются и проходят весьма интенсивно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Эти контакты продолжаются весьма интенсивно. Именно благодаря этим контактам удалось достаточно быстро вчера согласовать перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков дополнил, что диалог между Москвой и Вашингтоном развивается прагматично, конструктивно, результативно. По его словам, российская сторона удовлетворена таким подходом, он ей очень импонирует.

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Напомним, что 24 марта состоялся очередной раунд переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде. По итогам встречи представители двух держав согласовали список объектов, на которые распространяется временный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Данный перечень официально опубликовали накануне в Кремле.

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Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Александр Юнашев
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