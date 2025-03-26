«Прагматично и конструктивно»: В Кремле высказались о контактах с США

Контакты между Россией и США в настоящий момент продолжаются и проходят весьма интенсивно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем наши контакты с американской стороной. Эти контакты продолжаются весьма интенсивно. Именно благодаря этим контактам удалось достаточно быстро вчера согласовать перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.