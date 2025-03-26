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26 марта, 11:31

Мишустин призвал не отвечать на звонки «госструктур» в иностранных мессенджерах

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян игнорировать звонки от «государственных структур» в иностранных мессенджерах. Он уточнил, что российские органы власти не работают через иностранные платформы.

«Пожалуйста, не принимайте никаких звонков, сообщений по иностранным мессенджерам от федеральных органов государственной власти. Госструктуры не работают с этими мессенджерами, с этими инструментами», — сказал премьер во время своего отчёта в Государственной думе.

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Ранее в Москве нашли пропавшую школьницу, которая ушла из дома из-за мошенников. Девятиклассницу, которая по указанию аферистов забрала драгоценности своих родителей и покинула дом, нашли на съёмной квартире через сутки. С заявлением о пропаже в следственные органы обратилась мать 15-летней девочки.

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Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Алена Пенчугина
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