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26 марта, 16:06

Ведунья объяснила, почему нельзя заказывать себе могильный камень при жизни, как сделала певица Натали

Эксперт Белова: Заказанный при жизни могильный камень привлекает невзгоды

Певица Натали. Фото © VK / Наталья Рудина

Певица Натали. Фото © VK / Наталья Рудина

Заказывать памятник самому себе для надгробия ещё при жизни — это плохая примета, она притягивает смерть. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявила эксперт по славянской магии и нумеролог Евгения Белова, прокомментировавшая поступок певицы Натали, которая после смерти мужа заказала памятник на их общую могилу.

Могила мужа Натали с местом для неё. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natali_star74

Могила мужа Натали с местом для неё. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natali_star74

Ведунья утверждает, что, заказав памятник на свою же могилу, человек привлекает в свою жизнь недоброе.

Каменное надгробие накладывает печать на факт смерти человека, отметила Белова. Если могильный камень заказать ещё при жизни, то он будет манить к себе гибель, болезни и невзгод, отравляя всё ваше существование.

«Совсем другое дело, если при жизни человека вдруг распространяется слух о его смерти. Это невероятно хорошая примета: наши предки считали, что такие слухи доходят до самой Смерти, которая считает, что человек уже попал в её царство, и обходит в будущем его стороной, обеспечивая долгую жизнь», — заключила эксперт.

«Научилась читать его в детях»: Натали обратилась к покойному мужу в день его рождения
«Научилась читать его в детях»: Натали обратилась к покойному мужу в день его рождения

Ранее Натали рассказывала о последних днях жизни своего тяжелобольного супруга. Она отметила, что после очередного обострения у Рудина началась органическая депрессия, которая затронула внутренние органы, включая сосуды головного мозга. Напомним, Александр Рудин умер 30 июля 2023 года. Причиной смерти назвали осложнения после перенесённого ковида.

Владимир Озеров
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