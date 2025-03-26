Ведунья объяснила, почему нельзя заказывать себе могильный камень при жизни, как сделала певица Натали

Заказывать памятник самому себе для надгробия ещё при жизни — это плохая примета, она притягивает смерть. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявила эксперт по славянской магии и нумеролог Евгения Белова, прокомментировавшая поступок певицы Натали, которая после смерти мужа заказала памятник на их общую могилу.

Могила мужа Натали с местом для неё. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natali_star74

Ведунья утверждает, что, заказав памятник на свою же могилу, человек привлекает в свою жизнь недоброе.

Каменное надгробие накладывает печать на факт смерти человека, отметила Белова. Если могильный камень заказать ещё при жизни, то он будет манить к себе гибель, болезни и невзгод, отравляя всё ваше существование.