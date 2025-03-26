В «Русагро» подтвердили информацию об обысках на фоне задержания главы холдинга

В нескольких офисах «Русагро» прошли обыски на фоне задержания основателя холдинга и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича. Мероприятия были инициированы полицией, сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, ранее стало известно о задержании Вадима Мошковича в Москве. В офисах его компании, расположенных как в столице, так и в Белгороде, пришли с обысками. Основателя «Русагро» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а также в захвате активов крупного масложирового холдинга на сумму более 1 миллиарда рублей. Возбуждены уголовные дела.