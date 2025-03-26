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Регион
26 марта, 16:02

В «Русагро» подтвердили информацию об обысках на фоне задержания главы холдинга

«Русагро»: В офисах компании прошли обыски, работа продолжается в штатном режиме

В нескольких офисах «Русагро» прошли обыски на фоне задержания основателя холдинга и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича. Мероприятия были инициированы полицией, сообщили в пресс-службе компании.

«Все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнёрами и сотрудниками выполняются в полном объёме», — указано в заявлении.

В «Русагро» дополнили, что мероприятия никак не связаны с текущей деятельностью компании. Работа фирмы продолжается в штатном режиме.

Акции холдинга «Русагро» упали более чем на 20% на фоне задержания Мошковича
Акции холдинга «Русагро» упали более чем на 20% на фоне задержания Мошковича

Напомним, ранее стало известно о задержании Вадима Мошковича в Москве. В офисах его компании, расположенных как в столице, так и в Белгороде, пришли с обысками. Основателя «Русагро» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а также в захвате активов крупного масложирового холдинга на сумму более 1 миллиарда рублей. Возбуждены уголовные дела.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandr Jitarev

Дарья Нарыкова
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