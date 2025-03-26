«Предпочитаем мир и дипломатию»: Полянский представил сценарии решения конфликта на Украине

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва готова к военному сценарию разрешения конфликта на Украине. Однако РФ предпочитает решать кризис с помощью дипломатии.

«Остаётся, разумеется, и военный сценарий, и к его реализации мы тоже готовы. Но мы предпочитаем мир и дипломатию, как мы последовательно заявляли все эти три года в каждом нашем выступлении в этом зале», – отметил он в ходе заседания Совбеза организации.