«Предпочитаем мир и дипломатию»: Полянский представил сценарии решения конфликта на Украине
Полянский: РФ готова к военному сценарию, но предпочитает мир и дипломатию
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва готова к военному сценарию разрешения конфликта на Украине. Однако РФ предпочитает решать кризис с помощью дипломатии.
«Остаётся, разумеется, и военный сценарий, и к его реализации мы тоже готовы. Но мы предпочитаем мир и дипломатию, как мы последовательно заявляли все эти три года в каждом нашем выступлении в этом зале», – отметил он в ходе заседания Совбеза организации.
Полянский также добавил, что благодаря усилиям президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа появился реальный шанс на то, что решение полностью будет дипломатическим. По словам дипломата, благодаря лидерам РФ и США уже были спасены десятки, если не сотни тысяч жизней простых украинцев.
Тем временем Киев делает всё для срыва российско-американских договорённостей. Украина продолжает атаки на российские объекты энергетической инфраструктуры, несмотря на 30-дневное перемирие. При этом Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) отверг обвинения в нарушении моратория на удары по российским энергообъектам.
ТАСС / ZUMA