МО: Киев делает всё для срыва российско-американских договорённостей
Киевский режим специально продолжает атаки на российские объекты энергетической инфраструктуры, чтобы сорвать российско-американские договорённости. Об этом заявили в Минобороны России, рассказав о новых случаях атак ВСУ на наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, филиал ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго» и энергообъект филиала ПАО «Россети Центр — Курскэнерго».
«Киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает всё для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта», — сказали в ведомстве.
Напомним, что 24 марта состоялся очередной раунд переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде. По итогам встречи представители двух держав согласовали список объектов, на которые распространяется временный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Однако, несмотря на заявления Владимира Зеленского, атаки на российские энергообъекты продолжаются. В Белом доме пообещали проработать механизм запрета ударов по энергообъектам.
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