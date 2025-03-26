Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 10:37

МО: Киев делает всё для срыва российско-американских договорённостей

Киевский режим специально продолжает атаки на российские объекты энергетической инфраструктуры, чтобы сорвать российско-американские договорённости. Об этом заявили в Минобороны России, рассказав о новых случаях атак ВСУ на наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, филиал ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго» и энергообъект филиала ПАО «Россети Центр — Курскэнерго».

«Киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает всё для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта», — сказали в ведомстве.

Напомним, что 24 марта состоялся очередной раунд переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде. По итогам встречи представители двух держав согласовали список объектов, на которые распространяется временный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Однако, несмотря на заявления Владимира Зеленского, атаки на российские энергообъекты продолжаются. В Белом доме пообещали проработать механизм запрета ударов по энергообъектам.

На Кубани полностью потушили пожар на нефтебазе, возникший после атаки дронов ВСУ
На Кубани полностью потушили пожар на нефтебазе, возникший после атаки дронов ВСУ
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar