Киевский режим специально продолжает атаки на российские объекты энергетической инфраструктуры, чтобы сорвать российско-американские договорённости. Об этом заявили в Минобороны России, рассказав о новых случаях атак ВСУ на наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, филиал ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго» и энергообъект филиала ПАО «Россети Центр — Курскэнерго».