«Жёстче русских нет никого»: В Британии рассказали о крупной победе РФ в переговорах с США
Аналитик Кларк заявил о «жёстком уроке», который делегация РФ преподала США
На переговорах в Эр-Рияде Россия преподала делегации США «жёсткий урок», навязав свои условия сделки по Чёрному морю. Об этом заявил научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований Майкл Кларк. Он указал, что американцы заточены на быстрые переговоры, а русские якобы любят затягивать время.
«Они преподают им урок жёсткой дипломатии, а жёстче русских нет никого, когда дело касается переговоров по Чёрному морю», — цитирует Кларка телеканал Sky News.
Напомним, РФ и США во время переговоров 24 марта достигли соглашения по реализации Черноморской инициативы, направленной на обеспечение безопасности судоходства и недопущение применения силы в водах Чёрного моря. Кроме того, Вашингтон обязался содействовать Москве в восстановлении экспорта российских сельскохозяйственных товаров и удобрений, а также помочь российским банкам вернуться в международные платёжные системы.
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