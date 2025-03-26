«Жёстче русских нет никого»: В Британии рассказали о крупной победе РФ в переговорах с США

На переговорах в Эр-Рияде Россия преподала делегации США «жёсткий урок», навязав свои условия сделки по Чёрному морю. Об этом заявил научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований Майкл Кларк. Он указал, что американцы заточены на быстрые переговоры, а русские якобы любят затягивать время.