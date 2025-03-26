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Регион
26 марта, 18:29

«Неординарное событие»: Семенович дала первый комментарий о награде от Путина

Семенович назвала получение награды от Путина неординарным событием

Певица Анна Семенович прокомментировала получение государственной награды «За труды в культуре и искусстве». Она заявила, что считает это событие неординарным и волнительным. Артистка подчеркнула, что получает награду в первую очередь за свой 12-летний вклад в качестве ведущей программы «Дембельский альбом» на «Русском радио».

«Получение государственной награды Российской Федерации — для меня событие неординарное и волнительное. <...> Мне приятно, что эта моя многолетняя деятельность не осталась незамеченной и отмечена важной государственной наградой», написала Семенович в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера, 25 марта, российский лидер Владимир Путин наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Артистку тут же поспешил высмеять актёр Станислав Садальский, заявив, что медаль «есть куда повесить». Он пояснил, что не совсем знаком с трудами исполнительницы, достойными такого внимания.

Трём известным актёрам присвоено звание народных артистов РФ
Трём известным актёрам присвоено звание народных артистов РФ
Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Полина Никифорова
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