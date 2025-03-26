«Неординарное событие»: Семенович дала первый комментарий о награде от Путина

Певица Анна Семенович прокомментировала получение государственной награды «За труды в культуре и искусстве». Она заявила, что считает это событие неординарным и волнительным. Артистка подчеркнула, что получает награду в первую очередь за свой 12-летний вклад в качестве ведущей программы «Дембельский альбом» на «Русском радио».