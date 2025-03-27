«Найдите хоть одну её патриотическую песню»: Глава ФПБК раскритиковал награждение Семенович

Анна Семенович не заслуживает медали «За труды в культуре и искусстве», уверен глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. По его словам, экс-солистка «Блестящих» ничего такого не сделала для страны, чтобы получать подобные награды.

Директор ФПБК подчеркнул, что в России есть много уважаемых артистов, которые гораздо больше сделали для Отечества, но не были представлены к наградам. В пример Бородин привёл Вику Цыганову. Она постоянно ездит в зону специальной военной операции и выступает перед бойцами с патриотическими песнями, напомнил он.

«Найдите мне хоть одну патриотическую песню, которую поёт Семенович, от которой бы сердце заворачивалось. Я вот не знаю», — заявил глава проекта порталу «Страсти».