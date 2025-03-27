«Найдите хоть одну её патриотическую песню»: Глава ФПБК раскритиковал награждение Семенович
Бородин: Медаль «За труды в культуре» больше заслужила Цыганова, а не Семенович
Анна Семенович и Вика Цыганова. Обложка © Telegram / Анна Семенович / VK / Вика Цыганова
Анна Семенович не заслуживает медали «За труды в культуре и искусстве», уверен глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. По его словам, экс-солистка «Блестящих» ничего такого не сделала для страны, чтобы получать подобные награды.
Директор ФПБК подчеркнул, что в России есть много уважаемых артистов, которые гораздо больше сделали для Отечества, но не были представлены к наградам. В пример Бородин привёл Вику Цыганову. Она постоянно ездит в зону специальной военной операции и выступает перед бойцами с патриотическими песнями, напомнил он.
«Найдите мне хоть одну патриотическую песню, которую поёт Семенович, от которой бы сердце заворачивалось. Я вот не знаю», — заявил глава проекта порталу «Страсти».
Комментируя заявления Семенович о посещении госпиталей и воинских частей, глава ФПБК задался вопросом, почему артистка не освещает свои поездки? По его словам, даже если певица и поддерживает бойцов, она не говорит об этом из-за боязни попасть в санкционные списки.
Напомним, что 25 марта на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина о награждении Анны Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Станислав Садальский выразил удивление по поводу этого решения, заявив, что не знаком с достижениями певицы, достойными столь высокой награды.