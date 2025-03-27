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27 марта, 03:09

Аэропорт Нового Уренгоя завершил эвакуацию Ан-12, который выкатился за ВПП

Пресс-служба аэропорта Нового Уренгоя отчиталась об успешной эвакуации грузового самолёта Ан-12, который накануне совершил аварийную посадку и выкатился за пределы полосы. Воздушная гавань возобновила работу.

«Аэропорт готовится к приёму и выпуску воздушных судов и начинает обслуживание пассажирских рейсов», — сказано в сообщении.

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Напомним, что грузовой самолёт авиакомпании «Атран» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и брюхом угодил в сугроб 26 марта. В результате аварии был госпитализирован один человек. Предварительной причиной происшествия называется невыпуск шасси.

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Telegram / Аэропорт Новый Уренгой им. И.М. Губкина

Тимур Хингеев
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