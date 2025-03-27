В ЕС выдвинули главное условие для снятия санкций с России
ЕК: ЕС отменит санкции против РФ после вывода войск с территории Украины
Евросоюз рассмотрит возможность отмены наложенных на РФ санкций только в том случае, если та выведет собственные войска с территорий, которые ЕС считают украинскими. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя внешнеполитической службы Евросоюза Анитты Хиппер.
«Безусловный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины будет одним из главных условий для изменения или отмены санкций», — говорится в сообщении.
Хиппер также уточнила, что поддержка Украины в построении всеобъемлющего и справедливого мира до сих пор является главной целью Евросоюза.
Ранее Life.ru уже сообщал, что ЕС исключил возможность отмены санкций против Россельхозбанка ради возобновления Черноморской инициативы. А между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценки архитектуры санкций в отношении России.
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