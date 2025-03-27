В ЕС выдвинули главное условие для снятия санкций с России

Евросоюз рассмотрит возможность отмены наложенных на РФ санкций только в том случае, если та выведет собственные войска с территорий, которые ЕС считают украинскими. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя внешнеполитической службы Евросоюза Анитты Хиппер.

«Безусловный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины будет одним из главных условий для изменения или отмены санкций», — говорится в сообщении.