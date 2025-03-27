НАТО предупредили об уничтожении из-за одного желания Трампа

Новые принципы отношений между Россией и США, которые продвигает Дональд Трамп, приведут к уничтожению НАТО. Об этом говорится в публикации портала 19fortyfive.

«Намерение, которого придерживается администрация Трампа, заключается не только в улучшении отношений, но и в построении сотрудничества с Россией, для этого надо уничтожить источники напряжения, в том числе украинский конфликт», — говорится в материале.

Как отмечают авторы, существование НАТО уже ставится под сомнение в США и Евросоюзе. Будущее альянса окажется под угрозой, если Брюссель и Париж продолжат делать вид, что справятся без Вашингтона. Глава Белого дома видит своей первоочередной задачей налаживание отношений с Россией, а не поддержание трансатлантических связей. Это грозит, что однажды в штаб-квартире НАТО погасят свет, отмечается в публикации.