Политолог раскрыл главных врагов российско-американских договорённостей
Политолог Лукушин: Киев и ЕС будут дискредитировать договорённости США и РФ
Итоги переговоров между Россией и США можно рассматривать как первый результат двухмесячного официального общения между двумя странами. Эти результаты имеют положительный характер, однако полностью расслабляться пока не следует. Об этом заявил член Экспертного клуба «Дигория» Владимир Лукушин.
«Опубликованные соглашения показывают весь масштаб обсуждаемых в Эр-Рияде вопросов. Речь идёт о разных аспектах двусторонних отношений, которые не ограничиваются украинским конфликтом. В основе текущих договорённостей содержатся позитивные сигналы для российской банковской системы, экспорта, транспорта и логистики. Серьёзным результатом переговоров может стать подключение части российских банков к международной системе SWIFT», — отметил политолог в беседе с РИА «ФедералПресс».
По словам политолога, анализ текущих договорённостей свидетельствует о том, что первые позитивные шаги для обеих сторон сосредоточены на экономических аспектах. Реализация экономических мер со стороны США станет показателем их серьёзности. Без готовности к компромиссам любые другие политические или военные соглашения будут неэффективны.
В контексте украинского конфликта, включая прекращение атак на энергетические объекты и коммерческие суда, многое зависит от того, как США смогут воздействовать на Киев, считает эксперт. Потепление в российско-американских отношениях после длительного отсутствия диалога — это значительный успех, однако не стоит слишком радоваться. Необходимо учитывать негативный опыт предыдущих соглашений, таких как Черноморская зерновая инициатива. Кроме того, предварительные договорённости по конфликту могут столкнуться с трудностями из-за вмешательства еврочиновников и украинского руководства, отметил Лукушин.
Напомним, что 24 марта в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций РФ и США. Основное внимание было уделено возможности возобновления инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море. После стало известно, что Вашингтон обязался содействовать Москве в восстановлении экспорта сельскохозяйственных товаров и удобрений, а также помочь банкам вернуться в мировые платёжные системы.
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