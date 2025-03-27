Политолог раскрыл главных врагов российско-американских договорённостей

Итоги переговоров между Россией и США можно рассматривать как первый результат двухмесячного официального общения между двумя странами. Эти результаты имеют положительный характер, однако полностью расслабляться пока не следует. Об этом заявил член Экспертного клуба «Дигория» Владимир Лукушин.

«Опубликованные соглашения показывают весь масштаб обсуждаемых в Эр-Рияде вопросов. Речь идёт о разных аспектах двусторонних отношений, которые не ограничиваются украинским конфликтом. В основе текущих договорённостей содержатся позитивные сигналы для российской банковской системы, экспорта, транспорта и логистики. Серьёзным результатом переговоров может стать подключение части российских банков к международной системе SWIFT», — отметил политолог в беседе с РИА «ФедералПресс».

По словам политолога, анализ текущих договорённостей свидетельствует о том, что первые позитивные шаги для обеих сторон сосредоточены на экономических аспектах. Реализация экономических мер со стороны США станет показателем их серьёзности. Без готовности к компромиссам любые другие политические или военные соглашения будут неэффективны.