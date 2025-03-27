Заслуга не только нацпроектов: В Союзе пенсионеров оценили отчёт Мишустина о повышении уровня жизни пожилых в РФ
Глава СПР Рязанский: России важны пенсионеры, участвующие в социальных проектах
Российская пенсионная система и меры поддержки пожилых граждан продолжают функционировать без сбоев, обеспечивая выполнение всех социальных гарантий, предусмотренных законодательством. Об этом в беседе с Life.ru сообщил председатель Союза пенсионеров России (СПР) Валерий Рязанский.
Весь арсенал мероприятий и мер поддержки задействован в рамках национального проекта, а также в нескольких других национальных проектах. Не только в проекте, который раньше назывался «Демография старшего поколения», а сейчас — «Продолжительная активная жизнь». Концентрация в рамках этого национального проекта до 2030 года всего, что связано со старшим поколением, внушает доверие, так как всё это подкреплено законами, во-первых, и бюджетным финансированием, во-вторых. Ну и, естественно, мерами соцподдержки, которые также закреплены законами.
Рязанский отметил, что в стране начата работа по обеспечению государством долговременного и качественного ухода для тех, кто нуждается в этой поддержке. Несмотря на это, задача пока не выполнена в полном объёме. Для её решения необходимы значительные усилия в сфере организации, подготовки персонала и финансирования, уточнил он.
По словам Рязанского, нашей стране важны пенсионеры, которые активно участвуют в социальных, политических, культурных и просветительских проектах. Они по-прежнему востребованы в экономике, а также играют важную роль в воспитании молодёжи и передаче ей знаний и опыта. Председатель СПР подчеркнул, что в этой сфере ключевую роль играют различные организации — как негосударственные, так и общественные и коммерческие. Их задача — содействие в реализации проектов, направленных на поддержку пенсионеров, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья.
«В последнее время усилилась тенденция к дополнительным образовательным программам, причём разного профиля, включая продолжение профессиональной деятельности. Это говорит о многом и показывает государству, чем можно занять интересы людей старшего возраста», — подытожил собеседник Life.ru.
Напомним, что накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчётом кабмина. Глава кабмина, говоря о пенсионной системе, заявил, что с 1 апреля социальные пенсии будут увеличены более чем на 14,5%. По его словам, правительство внимательно следит за тем, чтобы граждане получали свои выплаты вовремя. Также Мишустин анонсировал введение двухступенчатой системы индексации пенсий.
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