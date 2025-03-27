Молдавские прокуроры попросили поместить Гуцул под арест на 30 суток

Гуцул была задержана во вторник после прибытия в аэропорт Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр. В центре уточнили, что её задержание на 72 часа связано с расследованием по делу о нарушениях в управлении избирательными фондами, незаконном финансировании соперников на выборах и подделке документов.