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27 марта, 10:21

Молдавские прокуроры попросили поместить Гуцул под арест на 30 суток

Прокуроры Молдовы обратились в суд с просьбой о предварительном аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул на срок 30 суток, сообщает агентство IPN.

Гуцул была задержана во вторник после прибытия в аэропорт Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр. В центре уточнили, что её задержание на 72 часа связано с расследованием по делу о нарушениях в управлении избирательными фондами, незаконном финансировании соперников на выборах и подделке документов.

«Прокуроры ходатайствуют о 30 сутках предварительного ареста для Евгении Гуцул. Ходатайство уже подано, но дата и время судебного заседания пока не известны», - сообщает агентство.

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25 марта стало известно о задержании главы Гагаузии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинёва. Она собиралась вылететь в Стамбул для встреч, но была остановлена, так как её имя оказалось в списке лиц, которым запрещён выезд из страны. Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на молдавские власти для её скорейшего освобождения.

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EPA / DUMITRU DORU

Марина Фещенко
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