Артемий Лебедев рассказал, как знакомый просил его помочь сбежать с Украины
Артемий Лебедев. Обложка © VK / Артемий Лебедев
Дизайнер Артемий Лебедев поведал, что его товарищ ищет способы сбежать из Украины. Мужчина долгое время жил в Незалежной. Об этом блогер рассказал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».
Блогер поведал, что многие друзья с Украины оборвали с ним контакты после СВО, так как опасаются за свою безопасность. С одним знакомым он продолжил общение. Мужчина изменил взгляды после того, как военкомы силой утащили его в ТЦК, однако на фронт не отправили.
«Он мне пишет письмо: «Решил спросить. Может быть, у вас есть контакты тех, кто перевозит, переводит через границу?» Я сказал, что, если бы у меня были такие контакты, я бы ещё два года назад их прислал», — поделился Лебедев, добавив, что был бы рад помочь всем, кто хочет сбежать с Украины, однако не может.
Ранее Life.ru сообщал, что с 3 марта украинские власти остановили выдачу разрешений на выезд за границу для журналистов и представителей творческих профессий. В Министерстве культуры страны отметили, что давно призывали правительство принять меры и ограничить выезд артистов, художников и медийных работников. По данным ведомства, более 500 человек сбежали с Украины с помощью разрешений от Минкульта.