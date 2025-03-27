Артемий Лебедев рассказал, как знакомый просил его помочь сбежать с Украины

Блогер поведал, что многие друзья с Украины оборвали с ним контакты после СВО, так как опасаются за свою безопасность. С одним знакомым он продолжил общение. Мужчина изменил взгляды после того, как военкомы силой утащили его в ТЦК, однако на фронт не отправили.

«Он мне пишет письмо: «Решил спросить. Может быть, у вас есть контакты тех, кто перевозит, переводит через границу?» Я сказал, что, если бы у меня были такие контакты, я бы ещё два года назад их прислал», — поделился Лебедев, добавив, что был бы рад помочь всем, кто хочет сбежать с Украины, однако не может.