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27 марта, 14:45

На Западе восхитились заявлением Лаврова о планах ЕС по Украине

Журналист Боуз: Лавров разбирается в ситуации с Европой лучше местных политиков

Ирландский журналист Чей Боуз восхитился словами главы МИД России Сергея Лаврова о планах европейских стран направить свои войска на Украину после завершения конфликта. В Москве намного лучше понимают ситуацию, чем в Брюсселе, написал он в соцсети Х.

«Русские лучше ориентируются в европейской действительности, чем политические элиты Европы», — написал журналист.

Так он отреагировал на слова Лаврова, который раскритиковал европейские страны за их планы по отправке войск на Украину. Министр назвал эти страны «мечтателями», намекая на их некомпетентность и неспособность принимать взвешенные решения.

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Ранее стало известно о возможном составе миротворческого контингента, который будет направлен на Украину после завершения военных действий. Кроме того, Лондон выступил против того, чтобы у России было право вето по вопросу миротворцев на Украине. Глава МИД Соединённого Королевства Дэвид Лэмми уверен, что Москва должна принять условия Киева.

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Мария Любицкая
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