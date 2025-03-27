Ирландский журналист Чей Боуз восхитился словами главы МИД России Сергея Лаврова о планах европейских стран направить свои войска на Украину после завершения конфликта. В Москве намного лучше понимают ситуацию, чем в Брюсселе, написал он в соцсети Х.

«Русские лучше ориентируются в европейской действительности, чем политические элиты Европы», — написал журналист.