На Западе восхитились заявлением Лаврова о планах ЕС по Украине
Журналист Боуз: Лавров разбирается в ситуации с Европой лучше местных политиков
Ирландский журналист Чей Боуз восхитился словами главы МИД России Сергея Лаврова о планах европейских стран направить свои войска на Украину после завершения конфликта. В Москве намного лучше понимают ситуацию, чем в Брюсселе, написал он в соцсети Х.
«Русские лучше ориентируются в европейской действительности, чем политические элиты Европы», — написал журналист.
Так он отреагировал на слова Лаврова, который раскритиковал европейские страны за их планы по отправке войск на Украину. Министр назвал эти страны «мечтателями», намекая на их некомпетентность и неспособность принимать взвешенные решения.
Ранее стало известно о возможном составе миротворческого контингента, который будет направлен на Украину после завершения военных действий. Кроме того, Лондон выступил против того, чтобы у России было право вето по вопросу миротворцев на Украине. Глава МИД Соединённого Королевства Дэвид Лэмми уверен, что Москва должна принять условия Киева.
LIfe.ru