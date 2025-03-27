«Называл агентом Кремля»: На Западе отреагировали на выпады Зеленского в адрес Уиткоффа
Политик Филиппо: Зеленский не хочет мира, что подтверждают его слова об Уиткоффе
Стив Уиткофф и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / ЕРА, АР
Владимир Зеленский не хочет добиться мира, это подтверждают его слова о спецпосланнике президента США Дональда Трампа Стиве Уиткоффе. Такое мнение выразил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Сегодня вечером на французском телевидении Зеленский яростно набросился на спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа! Он называл его агентом Кремля, потому что тот хочет мира», — написал он в соцсети X.
Французский политик напомнил, что главарь киевского режима обвинил Уиткоффа в распространении якобы российских нарративов. Филиппо назвал позорным поведение Зеленского. Также лидер «Патриотов» отметил, что бывший комик не хочет прекращения огня, так как боевые действия помогают ему дольше находиться у власти.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский отреагировал на слова Стивена Уиткоффа о новых регионах России. Главарь киевского режима выразил сожаление, что «некоторые голоса на высоком уровне распространяют российские нарративы». Он дополнил, что спецпосланник главы Белого дома провёл много времени в общении с президентом РФ Владимиром Путиным.