Владимир Зеленский не хочет добиться мира, это подтверждают его слова о спецпосланнике президента США Дональда Трампа Стиве Уиткоффе. Такое мнение выразил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Сегодня вечером на французском телевидении Зеленский яростно набросился на спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа! Он называл его агентом Кремля, потому что тот хочет мира», — написал он в соцсети X.

Французский политик напомнил, что главарь киевского режима обвинил Уиткоффа в распространении якобы российских нарративов. Филиппо назвал позорным поведение Зеленского. Также лидер «Патриотов» отметил, что бывший комик не хочет прекращения огня, так как боевые действия помогают ему дольше находиться у власти.