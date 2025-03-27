Путин поблагодарил моряков Северного флота за службу и мужество в зоне СВО

Президент России Владимир Путин отметил заслуги моряков Северного флота, которые участвуют в спецоперации (СВО). Слова благодарности и восхищения глава государства выразил на совещании по развитию Арктической зоны РФ и Арктического транспортного коридора.

«Сегодня встречался с некоторыми коллегами, которые рассказывали ещё вчера, говорил на этот счёт с руководством Министерства обороны, докладывал начальник Генерального штаба о том, как воюют моряки», — указал российский лидер.

Путин выразил благодарность североморцам за службу и мужество, которое они проявляют в зоне СВО.