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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 марта, 15:12

Путин поблагодарил моряков Северного флота за службу и мужество в зоне СВО

Президент России Владимир Путин отметил заслуги моряков Северного флота, которые участвуют в спецоперации (СВО). Слова благодарности и восхищения глава государства выразил на совещании по развитию Арктической зоны РФ и Арктического транспортного коридора.

«Сегодня встречался с некоторыми коллегами, которые рассказывали ещё вчера, говорил на этот счёт с руководством Министерства обороны, докладывал начальник Генерального штаба о том, как воюют моряки», — указал российский лидер.

Путин выразил благодарность североморцам за службу и мужество, которое они проявляют в зоне СВО.

Путину презентуют мастер-планы опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ
Путину презентуют мастер-планы опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ

А ранее Life.ru писал, что Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку. О его назначении на пост командующего стало известно ещё в 2024 году. В ВМФ РФ отметили, что Пинчук может грамотно добиваться нужных целей, поэтому он подходит на эту должность.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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