Экс-президенту Франции Саркози светит солидный срок
BFMTV: Прокуратура требует 7 лет тюрьмы для экс-президента Франции Саркози
Французская прокуратура настаивает на семи годах лишения свободы для экс-президента Франции Николя Саркози. Его обвиняют в коррупционном сговоре с бывшим лидером Ливии Муаммаром Каддафи, сообщает телеканал BFMTV.
Кроме того, 70-летнему Саркози, который в 2007–2012 годах занимал пост президента Франции, грозит штраф в размере 300 тысяч евро. Однако его защита отвергает все обвинения.
Ранее сообщалось, что Саркози стал первым французским лидером, которому назначили ношение электронного браслета. Напомним, что ранее экс-президента признали виновным в превышении разрешённого порога финансирования президентской кампании 2012 года на 18 млн евро. В мае Апелляционный суд оставил в силе приговор Саркози по «делу о прослушке» — один год тюрьмы и два условно.
ТАСС / Blondet Eliot