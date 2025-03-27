Экс-президенту Франции Саркози светит солидный срок

Французская прокуратура настаивает на семи годах лишения свободы для экс-президента Франции Николя Саркози. Его обвиняют в коррупционном сговоре с бывшим лидером Ливии Муаммаром Каддафи, сообщает телеканал BFMTV.

Кроме того, 70-летнему Саркози, который в 2007–2012 годах занимал пост президента Франции, грозит штраф в размере 300 тысяч евро. Однако его защита отвергает все обвинения.