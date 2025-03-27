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27 марта, 18:49

Экс-президенту Франции Саркози светит солидный срок

BFMTV: Прокуратура требует 7 лет тюрьмы для экс-президента Франции Саркози

Французская прокуратура настаивает на семи годах лишения свободы для экс-президента Франции Николя Саркози. Его обвиняют в коррупционном сговоре с бывшим лидером Ливии Муаммаром Каддафи, сообщает телеканал BFMTV.

Кроме того, 70-летнему Саркози, который в 2007–2012 годах занимал пост президента Франции, грозит штраф в размере 300 тысяч евро. Однако его защита отвергает все обвинения.

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Ранее сообщалось, что Саркози стал первым французским лидером, которому назначили ношение электронного браслета. Напомним, что ранее экс-президента признали виновным в превышении разрешённого порога финансирования президентской кампании 2012 года на 18 млн евро. В мае Апелляционный суд оставил в силе приговор Саркози по «делу о прослушке» — один год тюрьмы и два условно.

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ТАСС / Blondet Eliot

Алена Пенчугина
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