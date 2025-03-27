В базу «Миротворца» попала 14-летняя звезда сериала «Манюня»
В базу «Миротворца» внесли 14-летнюю актрису Екатерину Темнову
Екатерина Темнова. Обложка © ТАСС/ Сергей Бобылев
В базу данных украинского сайта «Миротворец» внесли 14-летнюю актрису Екатерину Темнову. Зрители её знают по главной роли в сериале «Манюня».
Включение Темновой в список было обусловлено её участием в мероприятии, прошедшем в Крыму. Она приняла участие в «Разговорах о важном», посвящённых столетию детского лагеря «Артек». Помимо неё, в список попал рэпер Scally Milano из-за фотографии с Екатериной Мизулиной, возглавляющей Лигу безопасного интернета. В 2021 году на сайт «Миротворца» была занесена 12-летняя писательница из ЛНР Фаина Савенкова.
Сериал «Манюня» стартовал в 2021 году, также вышло несколько полнометражных фильмов. Кинокартина «Манюня: Приключения в деревне» стала в ноябре прошлого года лидером кинопроката в России и странах СНГ. В центре сюжета сериала и фильмов — три подруги: Манюня, Наринэ и Каринка.