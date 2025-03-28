Подводник назвал возможную причину крушения батискафа с российскими туристами в Египте

Трагедия с затонувшей в Египте прогулочной подлодкой «Синдбад» могла произойти по вине капитана, который не закрыл люк и позволил воде проникнуть внутрь плавсредства. Такую версию в беседе с Life.ru счёл вероятной председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин.

В первую очередь капитан первого ранга запаса отметил, что называть затонувшую технику батискафом — неверно. Это прогулочная туристическая подводная лодка, которая погружается максимум на несколько метров. В это время её рубка продолжает оставаться над водой.

«Всего в мире зарегистрировано порядка 15 туристических подводных лодок, которые подводными лодками можно назвать с большой натяжкой. Это полупогружённые туристические лодки. Над водой находится рубка, где находится капитан, который ею управляет. А туристы находятся под водой, но на глубине полутора-двух метров», — рассказал эксперт.

По словам Курдина, чаще всего причиной подобных происшествий становится неумение эксплуатировать мини-субмарины. Так, если оставить верхний люк открытым, даже небольшая волна может залить лодку водой и привести к её погружению на нерассчитанную глубину.

«Это можно считать ошибкой капитана, который ею управлял, потому что при небольшой волне, даже если она захлестнёт, вода через этот люк поступит в лодку и приведёт к её быстрому затоплению. Я даже не уверен, что этот люк должен был быть закрыт», — резюмировал председатель клуба.