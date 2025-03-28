Путин заявил, что за переговорами России и США следит весь мир

Президент России Владимир Путин отметил, что как в стране, так и за её пределами внимательно наблюдают за ходом российско-американских переговоров. Заявление прозвучало, когда во время общения с главой государства один из моряков атомной подводной лодки «Архангельск» спросил о ситуации с этими переговорами.

«Вы не обращайте на это внимание, просто несите службу, и всё, исполняйте свой долг. Но в целом, это — шутка, я понимаю, что все в мире и в нашей стране, все люди внимательно за этим смотрят», — добавил российский лидер.