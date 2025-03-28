Путин заявил, что за переговорами России и США следит весь мир
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Президент России Владимир Путин отметил, что как в стране, так и за её пределами внимательно наблюдают за ходом российско-американских переговоров. Заявление прозвучало, когда во время общения с главой государства один из моряков атомной подводной лодки «Архангельск» спросил о ситуации с этими переговорами.
«Вы не обращайте на это внимание, просто несите службу, и всё, исполняйте свой долг. Но в целом, это — шутка, я понимаю, что все в мире и в нашей стране, все люди внимательно за этим смотрят», — добавил российский лидер.
Во время встречи с моряками президент также заявил, что Вооруженные силы России «дожмут» и «разобьют» украинскую армию. Путин отметил, что российские войска имеют стратегическое преимущество по всей линии фронта.
Напомним, что 24 марта завершился очередной раунд переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде. Встреча длилась более 12 часов. Накануне Кремль обнародовал заявление по итогам переговоров. Там отметили, что Москва и Вашингтон достигли соглашения по реализации Черноморской инициативы, направленной на обеспечение безопасности судоходства и недопущение применения силы в водах Чёрного моря.