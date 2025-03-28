Том Хэнкс, Вуди Аллен и Сергей Довлатов: Составлен топ книг для хорошего настроения

Эксперт по литературе Мария Стельмах составила для россиян топ книг для хорошего настроения. Так, по её словам, «Чемодан» является одним из самых смешных сборников Сергея Довлатова. Кроме того, стоит обратить внимание на сборник сатирических рассказов режиссёра Вуди Аллена, который называется «Нулевая гравитация».

Поднять настроение помогут и 17 рассказов голливудского актёра Тома Хэнкса, собранных в книге «Уникальный экземпляр. Истории о том, о сём». Приключения хозяина небольшого отеля во Франции Ричарда Эйнсворта тоже не оставит вас равнодушными, поэтому собеседница «Вечерней Москвы» настоятельно рекомендует ознакомиться с книгой Йен Мур «Смерть и круассаны».

Вашего внимания также заслуживает книга «Моя семья и другие звери», в которой Джеральд Даррелл с любовью и юмором описывает жизнь на греческом острове Корфу. Полон юмора и роман «Сто лет и чемодан денег в придачу», который написал шведский журналист Юнас Юнассон.