Главред «Вечерних ведомостей» в третий раз задержан за экстремистские посты

Правоохранители вновь задержали главреда онлайн-издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова в Нижнем Тагиле Свердловской области. Это его третий арест за публичную демонстрацию экстремистской символики, рассказал адвокат Георгий Краснов.

«Владислав Постников вновь задержан на выходе из спецприёмника г. Нижнего Тагила, его доставляют в УМВД России по г. Екатеринбургу для составления очередного протокола по 20.3 КоАП РФ за посты в телеграм-канале давних лет», — написал он в телеграм-канале.

Его дело рассмотрят в Академическом районном суде г. Екатеринбурга, точное время заседания сообщат позже.