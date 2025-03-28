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28 марта, 10:51

Главред «Вечерних ведомостей» в третий раз задержан за экстремистские посты

Адвокат Краснов: Главреда «Вечерних ведомостей» Постникова вновь задержали

Журналист и общественный деятель Владислав Постников. Обложка © VK / Владислав Постников | Екатеринбург

Журналист и общественный деятель Владислав Постников. Обложка © VK / Владислав Постников | Екатеринбург

Правоохранители вновь задержали главреда онлайн-издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова в Нижнем Тагиле Свердловской области. Это его третий арест за публичную демонстрацию экстремистской символики, рассказал адвокат Георгий Краснов.

«Владислав Постников вновь задержан на выходе из спецприёмника г. Нижнего Тагила, его доставляют в УМВД России по г. Екатеринбургу для составления очередного протокола по 20.3 КоАП РФ за посты в телеграм-канале давних лет»,написал он в телеграм-канале.

Его дело рассмотрят в Академическом районном суде г. Екатеринбурга, точное время заседания сообщат позже.

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Напомним, это уже третье задержание Владислава Постникова подряд. Изначально он был арестован 1 марта по решению Кировского суда на 14 суток по делу о публичной демонстрации экстремистской символики. А 14 марта стало известно о втором аресте.

Проблемы Постникова связаны с его социальными сетями: в посте от 2021 года силовики нашли фотографии с акции протеста, организованной участниками незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова». А позже правоохранители обратили внимание на публикацию от 2020 года, где Постников выражал поддержку волонтёрскому штабу и приложил кадры с мероприятия, где присутствовал мужчина со значком «Н», который может означать принадлежность к запрещённой в России экстремистской организации.

Юрий Лысенко
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