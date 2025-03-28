На видео сняли мощные взрывы на важном объекте ВСУ в Богодухове после налёта роя «Гераней»

Восемь российских дронов-камикадзе «Герань-2» нанесли удар по цеху производства беспилотников и складу Вооружённых сил Украины в Богодухове Харьковской области. Об этом доложили в пресс-слёужбе Министерства обороны России, поделившись эпичным видео атаки.