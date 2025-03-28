На видео сняли мощные взрывы на важном объекте ВСУ в Богодухове после налёта роя «Гераней»
Восемь БПЛА «Герань-2» уничтожили цех по производству дронов ВСУ в Богодухове
Восемь российских дронов-камикадзе «Герань-2» нанесли удар по цеху производства беспилотников и складу Вооружённых сил Украины в Богодухове Харьковской области. Об этом доложили в пресс-слёужбе Министерства обороны России, поделившись эпичным видео атаки.
Кадры удара по вражескому объекту. Видео © Telegram / Минобороны России
«Восемь БПЛА «Герань-2» ударили по цеху производства БПЛА и складу ВСУ в населённом пункте Богодухов», – уточнили в оборонном ведомстве под кадрами.
Ранее стало известно, что Армия России поразила аэродромы ВСУ, склады с боеприпасами, места хранения и подготовки БПЛА, а также скопления живой силы и техники украинских ВС в 142 зонах проведения специальной военной операции. Также наши парни атаковали цех сборки БПЛА ВСУ, удар услышали также в Киевской области.
Минобороны России