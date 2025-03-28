Денис Паслер едва сдержал слёзы, прощаясь с правительством Оренбургской области

В прощальной речи Паслер вспомнил о серьёзных испытаниях, с которыми столкнулись жители Оренбуржья и он сам за шесть лет своего руководства. Среди них были: пандемия CoViD-19, проведение специальной военной операции, санкции, угрожавшие местным предприятиям, а также сильный паводок в прошлом году. Он подчеркнул стойкость и мужество оренбуржцев, а также профессионализм членов регионального правительства, которые помогли преодолеть эти трудности. В конце своей речи Денис Паслер так расчувствовался, что едва сдержал слёзы.