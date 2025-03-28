Денис Паслер едва сдержал слёзы, прощаясь с правительством Оренбургской области
Денис Паслер. Обложка © Telegram / Денис Паслер
28 марта в Оренбурге в Колонном зале Дома Советов состоялась церемония представления нового временно исполняющего обязанности губернатора региона Евгения Солнцева. В ходе прощальной речи бывший глава области Денис Паслер не смог сдержать эмоций.
Денис Паслер не сдержал эмоции перед отъездом из Оренбургской области. Видео © VK / Правительство Оренбургской области
В прощальной речи Паслер вспомнил о серьёзных испытаниях, с которыми столкнулись жители Оренбуржья и он сам за шесть лет своего руководства. Среди них были: пандемия CoViD-19, проведение специальной военной операции, санкции, угрожавшие местным предприятиям, а также сильный паводок в прошлом году. Он подчеркнул стойкость и мужество оренбуржцев, а также профессионализм членов регионального правительства, которые помогли преодолеть эти трудности. В конце своей речи Денис Паслер так расчувствовался, что едва сдержал слёзы.
«Я хочу сказать, что для меня большой честью было работать вместе с вами... Волнуюсь... Спасибо всем...» — сказал дрожащим голосом бывший губернатор Оренбуржья.
Напомним, что 26 марта президент России Владимир Путин назначил Евгения Солнцева врио губернатора Оренбургской области. Паслер стал врио губернатора Свердловской области. Также незадолго до этого пост врио главы Ненецкого АО получила Ирина Гехт.