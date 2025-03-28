Компания Samsung устроила массовый набор персонала в двух российских регионах

В компанию Samsung массово набирают сотрудников на заводы и склады в Калужской и Московской областях. По словам местных, на производстве южнокорейской фирмы работа идёт полным ходом. Об этом сообщает Mash.

ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» и «Самсунг СДС Рус» предлагают устроиться к ним на работу операторам-сборщикам, комплектовщикам, инспекторам по контролю за качеством и операторам автоматической линии. Платить обещают от 35 до 50 тысяч. Сотрудников обучают, после чего направляют работать на конвейер или собирать сами гаджеты. Доступен как вахтовый метод, так и постоянная работа.