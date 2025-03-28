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28 марта, 14:39

Компания Samsung устроила массовый набор персонала в двух российских регионах

Mash: Компания Samsung набирает сотрудников в Калужской и Московской областях

В компанию Samsung массово набирают сотрудников на заводы и склады в Калужской и Московской областях. По словам местных, на производстве южнокорейской фирмы работа идёт полным ходом. Об этом сообщает Mash.

ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» и «Самсунг СДС Рус» предлагают устроиться к ним на работу операторам-сборщикам, комплектовщикам, инспекторам по контролю за качеством и операторам автоматической линии. Платить обещают от 35 до 50 тысяч. Сотрудников обучают, после чего направляют работать на конвейер или собирать сами гаджеты. Доступен как вахтовый метод, так и постоянная работа.

Названы три российских рынка, на которые могут вернуться западные компании
Названы три российских рынка, на которые могут вернуться западные компании

Ранее несколько крупных корейских компаний изъявили желание вернуться на российский рынок. В их числе оказались Hyundai Motor, Samsung и LG. Глава РФПИ Дмитриев заявил, что из западных компаний, желающих вернуться на российский рынок, уже выстроилась целая очередь.

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Shutterstock / FOTODOM / TK Kurikawa

Владимир Озеров
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