В Госдуме задумали в 10 раз повысить штрафы за нарушение правил проезда на телеге

В Госдуме предложили в десять раз увеличить штрафы за нарушения правил проезда гужевого транспорта через железнодорожные пути. Депутат Никита Румянцев («Единая Россия») внёс соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта, который касается правонарушений на ж/д транспорте и в метрополитене.

Законопроект, представленный Мосгордумой в октябре прошлого года, предполагает изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В изначальной версии предлагалось повысить штрафы за повреждение защитных лесонасаждений и снегозащитных ограждений вдоль железных дорог, а также включить в этот список наказуемые действия за повреждение ограждений вдоль путей. Для граждан планируется установить штрафы в диапазоне от 1 до 3 тысяч рублей (вместо нынешних 300-500 рублей), а для должностных лиц — от 3 до 5 тысяч рублей (сейчас от 500 до 1 тысячи рублей).

Кроме того, предлагается уточнить, что в случае совершения правонарушения в Москве, Санкт-Петербурге или Московской и Ленинградской областях штрафы будут увеличены.