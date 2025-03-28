В Госдуме задумали в 10 раз повысить штрафы за нарушение правил проезда на телеге
Комитет Госдумы поддержал повышение штрафа за неправильный прогон скота через ж/д
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В Госдуме предложили в десять раз увеличить штрафы за нарушения правил проезда гужевого транспорта через железнодорожные пути. Депутат Никита Румянцев («Единая Россия») внёс соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта, который касается правонарушений на ж/д транспорте и в метрополитене.
Законопроект, представленный Мосгордумой в октябре прошлого года, предполагает изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В изначальной версии предлагалось повысить штрафы за повреждение защитных лесонасаждений и снегозащитных ограждений вдоль железных дорог, а также включить в этот список наказуемые действия за повреждение ограждений вдоль путей. Для граждан планируется установить штрафы в диапазоне от 1 до 3 тысяч рублей (вместо нынешних 300-500 рублей), а для должностных лиц — от 3 до 5 тысяч рублей (сейчас от 500 до 1 тысячи рублей).
Кроме того, предлагается уточнить, что в случае совершения правонарушения в Москве, Санкт-Петербурге или Московской и Ленинградской областях штрафы будут увеличены.
Напомним, в России с 1 января 2025 года подняли сумму штрафов за нарушение ПДД, а размер скидки при оплате в сжатые сроки сократили с 50% до 25%. За превышение скорости от 20 до 40 километров в час граждане теперь должны платить штраф в размере 750 рублей (раньше 500 рублей).