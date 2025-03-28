Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке увеличилось до 10

Число жертв землетрясения в Бангкоке увеличилось до 10 человек, 16 получили травмы, а 101 числится пропавшим без вести. Об этом сообщает телеканал Thai PBS.

Министр внутренних дел Таиланда Анутхин Чанвиракун отметил, что поисково-спасательные работы будут продолжаться в течение следующей ночи. Один человек был найден живым под завалами.