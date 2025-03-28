Землетрясение в Таиланде
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Регион
28 марта, 17:26

Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке увеличилось до 10

Число жертв землетрясения в Бангкоке увеличилось до 10 человек, 16 получили травмы, а 101 числится пропавшим без вести. Об этом сообщает телеканал Thai PBS.

Министр внутренних дел Таиланда Анутхин Чанвиракун отметил, что поисково-спасательные работы будут продолжаться в течение следующей ночи. Один человек был найден живым под завалами.

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Не менее 144 человек погибли во время землетрясения в Мьянме. Число раненых идёт на сотни

Напомним, что российских туристов эвакуируют из Бангкока из-за разрушительного землетрясения. Магнитуда толчков достигала 7,7 балла. В момент происшествия небоскрёбы начали раскачиваться, а вода из бассейнов на крышах полилась вниз. Кроме того, в одном из районов города произошло обрушение недостроенного высотного здания. В Таиланде в связи с происходящим ввели режим ЧС.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maulana Image

Александра Мышляева
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