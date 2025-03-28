Собственноручно расписался: Захарова указала на недоговороспособность Киева
Захарова: Удары по энергетике РФ только подчёркивают недоговороспособность Киева
Устроенный Киевом террор против объектов энергетики РФ в очередной раз говорит о его недоговороспособности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Развязанный киевским режимом террор против российской энергетики является очередным свидетельством его недоговороспособности», — подчеркнула она.
Напомним, 18 марта российский президент Владимир Путин поддержал призывы США ввести 30-дневный взаимный с Украиной запрет ударов по энергетической инфраструктуре. Вскоре после этого Киев нарушил соглашение и атаковал нефтебазу в Краснодарском крае. На этом ВСУ не остановились и продолжили целенаправленные удары по энергетическим объектам России на постоянной основе.
А сегодня утром ВС Украины совершили двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа». Атака привела к пожару, видео которого показали в Минобороны РФ. Следком России возбудил уголовное дело в связи с терактом, полностью уничтожившим станцию
Telegram / Мария Захарова