Собственноручно расписался: Захарова указала на недоговороспособность Киева

Устроенный Киевом террор против объектов энергетики РФ в очередной раз говорит о его недоговороспособности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Развязанный киевским режимом террор против российской энергетики является очередным свидетельством его недоговороспособности», — подчеркнула она.

Напомним, 18 марта российский президент Владимир Путин поддержал призывы США ввести 30-дневный взаимный с Украиной запрет ударов по энергетической инфраструктуре. Вскоре после этого Киев нарушил соглашение и атаковал нефтебазу в Краснодарском крае. На этом ВСУ не остановились и продолжили целенаправленные удары по энергетическим объектам России на постоянной основе.