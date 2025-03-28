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28 марта, 18:09

Собственноручно расписался: Захарова указала на недоговороспособность Киева

Захарова: Удары по энергетике РФ только подчёркивают недоговороспособность Киева

Устроенный Киевом террор против объектов энергетики РФ в очередной раз говорит о его недоговороспособности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Развязанный киевским режимом террор против российской энергетики является очередным свидетельством его недоговороспособности»,подчеркнула она.

Вскрыты данные о причастности Британии и Франции к уничтожению станции «Суджа»
Вскрыты данные о причастности Британии и Франции к уничтожению станции «Суджа»

Напомним, 18 марта российский президент Владимир Путин поддержал призывы США ввести 30-дневный взаимный с Украиной запрет ударов по энергетической инфраструктуре. Вскоре после этого Киев нарушил соглашение и атаковал нефтебазу в Краснодарском крае. На этом ВСУ не остановились и продолжили целенаправленные удары по энергетическим объектам России на постоянной основе.

А сегодня утром ВС Украины совершили двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа». Атака привела к пожару, видео которого показали в Минобороны РФ. Следком России возбудил уголовное дело в связи с терактом, полностью уничтожившим станцию

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Telegram / Мария Захарова

Юрий Лысенко
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