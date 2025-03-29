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28 марта, 21:20

МВФ одобрил новый пакет помощи Украине на 400 миллионов долларов

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил новый пакет помощи Украине. Он составит 400 миллионов долларов и станет частью активной кредитной программы. Об этом фонд сообщил в официальном заявлении.

«Совет МВФ сегодня завершил седьмой пересмотр расширенного соглашения в рамках механизма кредитования (EFF) для Украины. Это позволило выделить около 0,4 миллиарда долларов на поддержку бюджета»,говорится в сообщении.

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Экономисты МВФ предсказывают, что в 2025 году экономический рост Украины продолжит падать. В ответ на растущую инфляцию Национальный банк Украины (НБУ) укрепил денежно-кредитную политику.

Ранее Life.ru сообщал, что Франция и Италия заблокировали план по выделению пяти миллиардов евро от Евросоюза на поставку боеприпасов для Украины. Эти страны также приостановили предоставление Киеву помощи в размере 40 миллиардов евро.

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Freepik / wirestock

Лия Мурадьян
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