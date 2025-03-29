МВФ одобрил новый пакет помощи Украине на 400 миллионов долларов

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил новый пакет помощи Украине. Он составит 400 миллионов долларов и станет частью активной кредитной программы. Об этом фонд сообщил в официальном заявлении.

«Совет МВФ сегодня завершил седьмой пересмотр расширенного соглашения в рамках механизма кредитования (EFF) для Украины. Это позволило выделить около 0,4 миллиарда долларов на поддержку бюджета», — говорится в сообщении.