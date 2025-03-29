Землетрясение в Таиланде
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Регион
28 марта, 22:20

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Пятигорске

В Пятигорске зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Ставропольскому краю, ссылаясь на данные филиала геофизической службы Российской академии наук (РАН) из Владикавказа.

Эпицентр сейсмического события находился в селе Юца, расположенном в Предгорном районе. Глубина толчка составила 17 километров.

«Магнитуда 4,1 с ощущаемостью на поверхности ориентировочно 2,0 балла», — говорится в официальном сообщении.

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов добавил, что в городе не произошло ни разрушений, ни повреждений. Все службы, включая жизнеобеспечение, функционируют нормально.

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Разрушительное землетрясение произошло 28 марта в Мьянме. Оно также затронуло территорию Таиланда. Магнитуда подземного толчка составила около 7,7. За ним последовал афтершок мощностью 6,4. По последним данным, в результате погибли 144 человека, многочисленные пострадавшие — не менее 700. В стране объявили чрезвычайное положение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Лия Мурадьян
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