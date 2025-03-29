Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Пятигорске

В Пятигорске зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Ставропольскому краю, ссылаясь на данные филиала геофизической службы Российской академии наук (РАН) из Владикавказа.

Эпицентр сейсмического события находился в селе Юца, расположенном в Предгорном районе. Глубина толчка составила 17 километров.

«Магнитуда 4,1 с ощущаемостью на поверхности ориентировочно 2,0 балла», — говорится в официальном сообщении.