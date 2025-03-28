Землетрясение в Таиланде признали крупномасштабным бедствием

Власти Таиланда присвоили землетрясению третий уровень из четырёх, что свидетельствует о его классификации как крупномасштабного бедствия. Об этом заявил министр внутренних дел королевства Анутхин Чанвиракун, назначенный руководителем по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.