Землетрясение в Таиланде признали крупномасштабным бедствием
Разрушенный исторический дворец Мандалай в Мьянме. Фото © Myanmar Now
Власти Таиланда присвоили землетрясению третий уровень из четырёх, что свидетельствует о его классификации как крупномасштабного бедствия. Об этом заявил министр внутренних дел королевства Анутхин Чанвиракун, назначенный руководителем по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.
«Уровень противодействия стихийным бедствиям повышен до крупномасштабного бедствия (уровень 3 из 4) в соответствии с Национальным планом по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий», — говорится в письме Чанвиракуна, распространённом Департаментом по предотвращению стихийных бедствий.
Напомним, что в Бангкоке произошло разрушительное землетрясение. Магнитуда толчков достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Таиланде в связи с происходящим ввели режим ЧС. Неспокойно было и в соседней Мьянме. На данный момент известно, что жертвами стихии 23 человека. Кроме того, пять детей из школы в Мьянме погибли под завалами. Сейсмологи предупреждают о возможности афтершоков.