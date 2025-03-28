Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 16:58

Землетрясение в Таиланде признали крупномасштабным бедствием

Разрушенный исторический дворец Мандалай в Мьянме. Фото © Myanmar Now

Разрушенный исторический дворец Мандалай в Мьянме. Фото © Myanmar Now

Власти Таиланда присвоили землетрясению третий уровень из четырёх, что свидетельствует о его классификации как крупномасштабного бедствия. Об этом заявил министр внутренних дел королевства Анутхин Чанвиракун, назначенный руководителем по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Уровень противодействия стихийным бедствиям повышен до крупномасштабного бедствия (уровень 3 из 4) в соответствии с Национальным планом по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий», — говорится в письме Чанвиракуна, распространённом Департаментом по предотвращению стихийных бедствий.

Путин выразил Хлайну соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Мьянме
Путин выразил Хлайну соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Мьянме

Напомним, что в Бангкоке произошло разрушительное землетрясение. Магнитуда толчков достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Таиланде в связи с происходящим ввели режим ЧС. Неспокойно было и в соседней Мьянме. На данный момент известно, что жертвами стихии 23 человека. Кроме того, пять детей из школы в Мьянме погибли под завалами. Сейсмологи предупреждают о возможности афтершоков.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Землетрясение в Таиланде
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar