Только без паники! Россиянам объяснили, как спастись от землетрясения

Землетрясения могут произойти в любой точке мира, никто не застрахован от их последствий. Эксперт по безопасности Михаил Макеев объяснил, как действовать в подобных ситуациях. Он рекомендовал жителям сейсмически активных районов заранее подготовить «тревожный чемоданчик».

«В первую очередь нужно иметь «тревожный чемоданчик», в котором находятся документы, деньги, фонарик, минимальный набор еды, бутылка воды и свисток», — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».

По его словам, при первых признаках землетрясения необходимо взять «тревожный чемоданчик» и немедленно покинуть здание, выйдя на открытое пространство. Если быстро выйти из помещения не удаётся, важно не стоять рядом с окнами и дверными проёмами, лучше подойти к капитальным стенам. Прятаться также можно под столом или кроватью.

Если же человек оказался под завалом, паниковать нельзя. Вместо криков лучше подавать сигнал спасателям свистком из «тревожного чемоданчика». Кроме того, при завале необходимо освободить пространство перед собой для свободного дыхания. Главное — сохранять спокойствие и ждать помощи.