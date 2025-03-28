Самолёт с россиянами сел в тайской Паттайе после мощного землетрясения

Самолёт, вылетевший из московского аэропорта Внуково, совершил посадку в воздушной гавани Утапао, находящейся близ тайского курортного города Паттайя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу.

«Рейс из Москвы прибыл, более того, он приземлился почти на десять минут раньше, чем изначально планировалось», — рассказал диспетчер.