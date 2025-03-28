Самолёт с россиянами сел в тайской Паттайе после мощного землетрясения
Самолёт, вылетевший из московского аэропорта Внуково, совершил посадку в воздушной гавани Утапао, находящейся близ тайского курортного города Паттайя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу.
«Рейс из Москвы прибыл, более того, он приземлился почти на десять минут раньше, чем изначально планировалось», — рассказал диспетчер.
В диспетчерской службе говорили о борте, принадлежащем авиакомпании Azur Air, который покинул российскую столицу в 02:12 мск рейсом № 2801.
Напомним, что в Таиланде произошло мощное землетрясение, из-за которого людей пришлось эвакуировать. Во всех аэропортах страны ввели запрет на полёты в связи со сложившейся ситуацией. Кроме того, тайский премьер Чинават объявила о введении режима чрезвычайного положения.
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