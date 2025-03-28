Землетрясение в Таиланде
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Регион
28 марта, 09:35

50 пострадавших вытащили из-под завалов упавшего из-за землетрясения небоскрёба в Бангкоке

Число пострадавших при обрушении небоскрёба в Бангкоке достигло 50, один погиб

Здание, рухнувшее в результате землетрясения в Бангкоке. Фото © X / MarioBeteta

Здание, рухнувшее в результате землетрясения в Бангкоке. Фото © X / MarioBeteta

Тело одного погибшего обнаружено под завалами небоскрёба, рухнувшего в результате землетрясения в Бангкоке. Также на месте найдено по меньшей мере 50 пострадавших, сообщает CNN со ссылкой на власти Таиланда.

«Один человек погиб, один пропал без вести и 50 получили ранения в результате обрушения здания в Бангкоке после землетрясения», — говорится в публикации.

Названо число россиян, оказавшихся в Бангкоке в момент страшного землетрясения
Названо число россиян, оказавшихся в Бангкоке в момент страшного землетрясения

Ранее сегодня началась эвакуация российских туристов из отелей Таиланда на фоне мощного землетрясения, которое пошатнуло здания в Бангкоке. По словам местных жителей и очевидцев, многие дома и многоэтажки в городе буквально «пошли ходуном». Во всех аэропортах страны власти ввели запрет на приём и выпуск рейсов. После обрушения строящегося небоскрёба под завалами оказались 43 рабочих. В Бангкоке введён режим ЧС.

Андрей Бражников
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