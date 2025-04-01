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Регион
1 апреля, 06:24

Вооружённая охрана и обыск: Ваенга ввела жёсткие меры безопасности после смерти фанатки

SHOT: Ваенга усилила требования безопасности на концертах после смерти фанатки

Елена Ваенга. Обложка © Telegram / vaenga_guestbook

Елена Ваенга. Обложка © Telegram / vaenga_guestbook

Российская эстрадная певица Елена Ваенга ужесточила требования к безопасности на своих концертах после смерти фанатки. Как сообщает SHOT, певица теперь настаивает на обязательном присутствии вооружённой охраны на всех мероприятиях.

Одним из ключевых пунктов требований исполнительницы — на концертах должны работать только лицензированные сотрудники, имеющие разрешение на ношение оружия. Также на каждой площадке будут установлены металлоискатели, а зрители обязаны пройти дополнительную проверку — досмотр сумок.

Особое внимание уделяется безопасности сцены. В случае, если кто-то из публики решит бросить на неё некие предметы, выступление немедленно прекратится.

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На данный момент за корпоративы установлена цена в 6 миллионов рублей. Введены строгие ограничения на съёмку: запрещено снимать или фотографировать, а нарушение этого требования обойдётся штрафом в 100 тысяч рублей. Однако вопрос об алкоголе в гримёрке решается индивидуально с менеджером.

Напомним, 24 февраля в Твери погибла 71-летняя зрительница выступления Ваенги. Очевидцы рассказывали, что зале было нечем дышать. Как стало известно позднее, причиной смерти женщины стал оторвавшийся тромб.

Тимур Хингеев
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