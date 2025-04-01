Вооружённая охрана и обыск: Ваенга ввела жёсткие меры безопасности после смерти фанатки

Российская эстрадная певица Елена Ваенга ужесточила требования к безопасности на своих концертах после смерти фанатки. Как сообщает SHOT, певица теперь настаивает на обязательном присутствии вооружённой охраны на всех мероприятиях.

Одним из ключевых пунктов требований исполнительницы — на концертах должны работать только лицензированные сотрудники, имеющие разрешение на ношение оружия. Также на каждой площадке будут установлены металлоискатели, а зрители обязаны пройти дополнительную проверку — досмотр сумок.

Особое внимание уделяется безопасности сцены. В случае, если кто-то из публики решит бросить на неё некие предметы, выступление немедленно прекратится.