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29 марта, 01:05

Sabah: В Турции за оскорбление Эрдогана арестовали шведского журналиста

Shutterstock / FOTODOM / Sedat Elbasan

Shutterstock / FOTODOM / Sedat Elbasan

Шведского журналиста Кая Йоакима Медина задержали в Турции. Его обвиняют в оскорблении президента Реджепа Тайипа Эрдогана и причастности к террористической организации. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

Медин приехал в Стамбул, чтобы освещать протесты, начавшиеся из-за ареста мэра города Экрема Имамоглу. Журналиста задержали по прибытию в город. Задержание связано с расследованием, проводимым генпрокуратурой Анкары с января 2023 года. В Турции считают, что Медин участвовал в вывешивании изображения Эрдогана перед зданием мэрии в Стокгольме.

В Турции арестован ещё один мэр
В Турции арестован ещё один мэр

Напомним, что полиция Турции задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции, отмывании денег и связях с террористами. Сторонники оппозиционного политика устроили протесты в Анкаре из-за уголовного преследования Имамоглу.

Лия Мурадьян
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