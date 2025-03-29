Андреева и Шнайдер пробились в финал Мастерса в Майами
Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер уверенно пробились в финал турнира категории WTA 1000 в Майами в парном разряде. Обе спортсменки уже заработали по тысяче очков в ежегодном рейтинге.
В полуфинале россиянки продемонстрировали отличную игру, одержав победу над китаянкой Цзян Синьюй и тайваньской теннисисткой У Фансянь. Матч завершился со счётом 6:0, 7:5, а общая продолжительность встречи составила чуть больше часа.
В финале Андрееву и Шнайдер ожидает противостояние с испанкой Кристиной Букшей и японкой Мию Като.
Ранее Life.ru писал, как Мирра Андреева в 17 лет стала одной из лучших ракеток мира. В спорте уроженка Красноярска дебютировала в 2022-м по процедуре «уайлд-кард». И 16 марта 2025-го стала первой ракеткой России и поднялась на шестое место в мировом рейтинге.