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Регион
29 марта, 04:59

Андреева и Шнайдер пробились в финал Мастерса в Майами

Мирра Андреева, Диана Шнайдер. Обложка © X / WTA / WTA

Мирра Андреева, Диана Шнайдер. Обложка © X / WTA / WTA

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер уверенно пробились в финал турнира категории WTA 1000 в Майами в парном разряде. Обе спортсменки уже заработали по тысяче очков в ежегодном рейтинге.

В полуфинале россиянки продемонстрировали отличную игру, одержав победу над китаянкой Цзян Синьюй и тайваньской теннисисткой У Фансянь. Матч завершился со счётом 6:0, 7:5, а общая продолжительность встречи составила чуть больше часа.

В финале Андрееву и Шнайдер ожидает противостояние с испанкой Кристиной Букшей и японкой Мию Като.

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Ранее Life.ru писал, как Мирра Андреева в 17 лет стала одной из лучших ракеток мира. В спорте уроженка Красноярска дебютировала в 2022-м по процедуре «уайлд-кард». И 16 марта 2025-го стала первой ракеткой России и поднялась на шестое место в мировом рейтинге.

Тимур Хингеев
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